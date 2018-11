Itaalia uputab eurot

Poliitiline ebakindlus eurotsoonis tähendab, et ühe euro eest saab praegu 1,1254 USA dollarit, mis on viimase 16 kuu madalaim tulemus. Euroopa Liit nõuab Itaalialt, et see ei planeeriks uue aasta eelarvet puudujäägiga. Nii lükati 23. oktoobril Itaalia eelarvekava tagasi põhjendusega, et see on tõsises vastuolus Euroopa Liidu soovitustega.