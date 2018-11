Jüri Mõis: olen taastuvenergia usku

Eesti Energia plaanib pärast Nelja Energia tehingu lõpule viimist liita selle tütarfirmaga Enefit Green, mille vähemusosalus peaks järgmisel aastal börsile minema. Kui Mõisalt pärida, kas ta kaaluks ka sellesse investeerimist – ostes nii kaudselt osa Nelja Energiast tagasi –, naerab ettevõtja esialgu pikalt ning nõustub ajakirjanikuga, et tema küsimus on tõesti päris väljakutsuv.

«Õnneks mul on võimalik sellele mitte vastata. Kui ütleksin jah, siis ajaksin iseendale hinda üles, kui ütleksin ei, siis oleks jälle teistsugused hädad. Aga ma ei pea seda otsustama, sest seda pole veel börsil ja mul on umbes aasta aega seda asja otsustada,»ütleb Mõis lõpuks.

«Küll üks hetk tuleb mõistus pähe»

Küll aga usub ta, et riigile tuleb üks hetk – Mõisa sõnu kasutades – mõistus pähe ning ehkki praegu vannutakse, et enamusosalust ära ei anta, siis ühel hetkel müüakse firma siiski maha, nii et Enefit Green muutub poliitikast väljaspool seisvaks ettevõtteks.

«Näiteks Finnair. Hansapank ja Finnair läksid koos börsile ja siis oli ka suuri lubadusi, et riik ei kaota kunagi kontrolli Finnairi üle, täna on minu teada Finnairil 8 protsenti riigi osalust. Teine näide on Tallinna Vesi. Ka Tallinna Vesi pidi kindlasti jääma ju alati 51 protsenti linna kätte. Täna on vist 35 protsenti,» toob Mõis näiteid.

«Ei juhtu midagi, kui ta enamusosaluse ära müüb, ta ikkagi muutub poliitikast väljapool seisvaks ettevõtteks. Seda ma arvan, et see sama tee on. Vannuvad mis vannuvad, et ei anna kunagi ära enamust,» ütleb Mõis. «Vot selle pärast ma ei arva midagi hullu Enefit Greeni poole pealt.»