Euroraha vähenemine jätab Eesti teed auklikuks

«Kohalike omavalitsuste teede toetuste vähenemine tuleneb peamiselt asjaolust, et Euroopa Liidu toetuste eest tehtavad suuremad projektid hakkavad selleks toetusperioodiks lõppema, näiteks Tallinna Haabersti ristmiku, Gonsiori tee ning Reidi tee ehitused,» ütles Simson BNS-ile.

«Toetused kasvad taas uuel perioodil alates aastast 2021, kui saab alustada uute, Euroopa Liidust kaasrahastatavate mahukate taristuprojektidega,» lisas Simson.

Tema sõnul on iga-aastane toetus omavalitsuste teedele olnud viimasel ajal stabiilne – 29,3 miljonit eurot aastas. «Kohalike omavalitsuste teedele lisandub veel juhtumipõhine toetus, mis sel aastal on 9 ja tuleval aastal 6 miljonit eurot. Siinkohal on oluline rõhutada, et 2016 ja 2017 juhtumipõhist toetust ei eraldatud,» märkis Simson.

Riigikogu liige Arto Aas teatas reedel, et kohalikesse teedesse suunatud vahendeid ei tohi tuleva aasta riigieelarvest mitte mingil juhul vähendada.

Reformierakonna kinnitusel selgus 2019. aasta riigieelarve aruteludes riigikogu majanduskomisjonis, et kui 2016. aastal eraldati kohalikele teedele 59 miljonit eurot ja 2017. aastal 66 miljonit eurot, siis 2019. aasta eelarves on see summa kuivanud 51 miljoni euroni.

«Samal ajal on teada, et hinnad kasvavad Eestis kiiresti ja ehituste hanked kallinevad iga aastaga. Omavalitsuste kasvanud kulutused teedele, aga väiksemad tulud, tähendavad seda, et teedesse saab investeerida oluliselt vähem kui varasematel aastatel. Valitsus vähendab omavalitsuste teede vahendeid olukorras, kus kohalike teede investeeringuid tuleks hoopis suurendada,» ütles Aas.

Tema sõnul vaatab pea sama nukker pilt vastu kogu teede rahastamise eelarvest. 2016. aastal kulututati riigieelarves teedele kokku 300 miljonit eurot, 2019. aastal planeeritakse kulutada 335 miljonit. Kasv on kolme aastaga 11 protsenti, samas kui riigieelarve üldmaht on samal ajal kasvanud 45 protsenti.