Arendaja: jutt ehitushinna 20-protsendilisest tõusust on selge liialdus

1Partner Kinnisvara juht Martin Vahter avaldas täna, et ehitamise hind on aastaga tõusnud 20%. Laam kinnisvara juhatuse liikme Aivar Villemsoni sõnul ei vasta see tõele. «Eks kinnisvarakauplejad ei puutu arendamisega otseselt kokku ja seega ma ei tea, kust selline väide pärineb, aga see on selge liialdus,» ütles ta.

Ehituse hind on Villemsoni sõnul küll tõusnud, aga mitte nii drastiliselt. «Me ehitame näiteks Järvekülas kolmandat aastat kahekorruselisi eramuid ja kulud on suuremaks läinud küll,» nentis ta. Kui palju täpselt ei osanud Villemson hinnata, kuid pakkus, et kallinemine võib jääda 10% kanti. Üheks hinnatõusu põhjuseks on paljuräägitud tööjõud. «Maalrid ja plaatijad tahavad ruutmeetri eest aina kõrgemat hinda. Võib väite, et ehitushinna tõus on korrelatsioonis palgatõusuga,» ütles ta.

1Partner Kinnisvara väitis samuti, et arendajad on pidanud kõvasti püksivööd koomale tõmbama, sest ostjad ei kannata ehitushinna kasvu välja. «Kui siiamaani planeerisid arendajad oma kasumiks 20 protsenti, siis nüüd on juba kümme väga hästi saadud, mis arvestades riske pole teab mis suur,» ütles Martin Vahter.

Ka selle väitega pole Villemson täielikult nõus. «Eks muidugi on neid, kes lepivad varasemast vähemaga, aga samas tean ka arendajad, kelle kasumimarginaal on 35%,» ütles ta.

Ehitushinnast rohkem on Villemsoni sõnul tõusnud arendatava maa hind, sest nõudlus uusarenduste vastu on suur. «Kolm aastat tagasi maksis kesklinnas või Kadriorus ehitatava maa ruutmeeter 500 eurot ja juba siis mõtlesime, et see hind on ulmeline. Täna maksab sama ruutmeeter juba 700 eurot. Mõni küsib lausa 1000 eurot,» ütles ta.