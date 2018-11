Kinnisvarakaupleja: ehitushinnad kasvavad mühinal

Kui võrrelda ehituse pakkumist samas asukohas ning samasugusele hoonele aastataguse ajaga, siis on hind Vahteri sõnul praegu üle 20 protsendi kõrgem. «Seega ei tundu ainult pooleteiseprotsendine kasv usutav. Sarnaseid näiteid on mitmeid ja need ei tugine ainult ühe arendaja infole,» ütles Vahter pressiteate vahendusel.

Statistikaamet teatas oktoobris, et ehitushinnaindeks kasvas kolmandas kvartalis 1,4 protsenti, indeksit mõjutas eelkõige tööjõu kallinemine, mis moodustas kogutõusust üle kolmveerandi.

Vahteri sõnul on vahe seletatav mitme teguri koosmõjuga, kus hinnaindeksi arvutuse alusandmed on minevikku vaatavad, samuti kestab ehitus sageli üle aasta, mistõttu ei pruugi algandmed enam vastata tänasele turusituatsioonile. Oma osa võimalikus arvutusveas on tema hinnangul ka tööjõupuudusel, mis tõukab tagant ümbrikupalkade kasvu ja sunnib ehitajaid kasutama muid kahtlaseid skeeme, mis statistikaameti hinnaindeksis ei kajastu.

«Reaalne ehitushinna tõus jõuab varsti ka uute korterite ja majade hindadesse. Tallinnas ei ole enam praeguste kulude juures arendajal võimalik uut korterit alla 2000 euro ruutmeeter müües kasumisse jääda,» ütles Vahter ja lisas, et ka näiteks elementmaja tellimise hind on 20-25 protsenti tõusnud.

«Ehituses väheneb peamiselt arendajate ja peatöövõtjate kasumimarginaal. Samas suureneb alltöövõtjate kasum, sest neil on töömehed ja nad saavad sellega tingimusi dikteerida. Ehitajatel endal on praegu nii palju tegemist, et palka võib julgelt küsida,» ütles Vahter.