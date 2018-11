Jaapani tehnoloogiahiid SoftBank võib IPOga kaasata üle 20 miljardi dollari

SoftBank peab koos Saudi Araabia valitsuse toetusega idufirmade rahastamiseks mõeldud Vision fondi ja sellega seotud Delta fondi, mille käsutuses on ligemale 100 miljardit dollarit. SoftBanki tegevjuht Masayoshi Son on sattunud Saudi Araabia sidemete tõttu kriitikatule alla seoses ajakirjaniku Jamal Khashoggi mõrvaga, kuid ettevõte pole nõustunud kuningliku perekonnaga sidemeid hülgamast.

Reitingufirma S&P Ratings analüütikute sõnul on Softbanki börsile minek märk sellest, et ettevõte on üha enam muutumas tehnoloogia- ja telekomiettevõttest investeerimis- ja valdusfirmaks.