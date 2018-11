Pop-up veespordikool Meresõber tahab tegutseda aastaringselt

Suvelaagrid on head, aastaringne õpe veel parem

Meresõbra algataja, Eesti Jahtklubide Liidu arenduskomisjoni liige Indrek Ilves ütles, et korraldajatel on plaan muuta tegevus aastaringseks. "Praegu paistab, et see võib alates 2019. aastast ka õnnestuda. Meil on olemas esialgsed kokkulepped minimaalseks hädavajalikuks rahastuseks, et Meresõber ka 2019. aasta suvel avada. Läbirääkimised pideva tegevuse jätkamiseks 2019. aasta sügisest on hetkel pooleli," ütles Ilves.