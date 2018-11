Tehnikateadlane: raudtee taandarengu taga on ambitsioonika plaani puudumine

Riisalu sõnul näitab Haapsalu raudtee kadumine, kui raske on rongiühendust hiljem taastada. Sel nädalal sai teatavaks, et detsembris sõidab viimast korda rong Tallinna-Pärnu liinil. See on järjekordne tagasilöök Eestis kunagi õitsenud raudteeliiklusele, vahendas «Aktuaalne kaamera. Nädal».