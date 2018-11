Nafta hinnad langesid 10. päeva järjest

New Yorgis langes toornafta detsembritehingute hind Bloombergi andmeil 0,79 protsenti ehk 48 senti 60,19 dollarini barrrelist. Tegemist on madalaima hinnaga viimase pea kaheksa kuu jooksul.

Oktoobrikuise hinnatõusu põhjustas kartus, et USA sanktsioonid Iraani suhtes, mis jõustusid sel nädalal, eemaldab turult märkimisväärselt naftat. Aga suured tootjad nagu Saudi Araabia, Venemaa ja USA kildanaftatootjad on pidevalt toodangut kasvatanud, mis on kompenseerinud Iraani nafta kaotuse ja enamgi veel.