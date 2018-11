Lavly Perling ja Norman Aas kutsutakse vaibale

Riigikogu õiguskomisjon on üritanud teada saada, mis seisis kahes õigusabitaotluses, mille Venemaa aastatel 2012 ja 2014 Eestile esitas.

Perling on kinnitanud, et nendes olid selged viited rahapesule ja riigiprokuratuur vastas taotlustele. Nende sisu ei ole aga tahetud avaldada, sest tegu on konfidentsiaalse infoga.