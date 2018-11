Postimehe pensionifondide analüüs: kes on edukad ja kes kaotasid reaalselt investorite vara?

Viimased kaks kuud kemplevad kaks pensionifondide valitsejat, LHV ja Luminor, selle üle, kumb on parim. Luminori pensionifondidel täitus kümme aastat, millega kaasnes see, et kord on LHV ühe progressiivse pensionifondi kümne aasta tootlus kõige suurem, siis jälle Luminori omal. Mõlema fondi, LHV pensionfondi L ja Luminori pensionifondi A kümne aasta tootlus on kuue protsendi ringis, mis on üsna hea tulemus.