«Alguses oli keegi isegi tulistanud laeva suunas»

Botnica kapten Indrek Kivi rääkis intervjuus Kuku Meretunnile, et kuigi töö Kanada arktilise piirkonna vetes ei olnud alati kerge ega ohutu, oli see meeskonnale hea kogemus. Laeva omanik TS Shipping rentis Botnica meie merede jäävabaks perioodiks Kanadasse, võimaldades nii laeval tühjalt seismise asemel omanikfirmale tulu teenida. Botnica saatis ning aitas läbi jää Baffini lahel rauamaaki vedavaid laevu. «Kiiresti muutuvates oludes oli töö päris keeruline,» ütles kapten Kivi.

Kivi meenutas ka kohtumisi ja koostööd kohalike innuiitidega, kelle varustamisega tegelevaid laevu tuli jäämurdjal samuti abistada. Kuigi rauamaagikaevandust on püütud kohalikele elanikele tööandja ja koostööpartnerina esitleda, jäid innuiidid umbusklikuks, meenutab Indrek Kivi. Kuigi Botnica meeskonnal otseselt vaenulikkust kogeda ei tulnud ning paari sealse praktikandiga olid suhted igati head, ütles Kivi, et kohalike valvas pilk oli laeval kogu aeg peal. «Alguses kui see projekt seal käima läks, oli keegi isegi vist tulistanud laeva suunas,» kirjeldas Kivi Baffini lahe äärsete inimeste karme kombeid.