Saudi Araabia kärbib naftatootmist 500 000 barreli võrra päevas

Saudi Araabia, maailma suurim naftaeksportija, on tootnud alates oktoobrist 10,7 miljonit barrelit naftat päevas, sõnas Falih.

Varem pühapäeval ütles ta, et naftakartelli OPEC ja selle partnerriikide ministrid ei ole veel jõudnud kokkuleppele tootmismahu kärpimises.

Tema sõnul on enneaegne rääkida konkreetsetest tegudest.

«Me peame analüüsima kõiki tegureid,» ütles Falih ajakirjanikele vastuseks võimaliku tootmismahu kärpe kohta, et turgutada langevaid naftahindu.

5. novembril jõustusid USA sanktsioonid Iraani naftasektorile ning Washington on teatanud, et tema eesmärk on viia islamivabariigi naftaeksport nulli.