Hiina veebipood Alibaba müüs osturalli käigus ühe tunniga pea 10 miljardi eest kaupu

Hiinas tähistatav vallaliste päev on maailma suurim e-ostufestival, mis kujutab endast sisuliselt 24 tundi kestvat allahinnatud kauba osturallit. Vallaliste päeva keskmes on Alibaba, mis teenis näiteks möödunud aastal ürituse pealt kokku 24,15 miljardit dollarit, purustades nii kõigi varasemate aastate rekordid.

USA suurimad ostufestivalid must reede ja küber esmaspäev kahvatuvad Hiina vallaliste päeva kõrval.

Vallaliste päeva müügis on sellel aastal saadaval üle 180 000 erineva brändi. Kõige müüdumateks brändideks on siiani olnud Xiaomi, Apple ja Dyson. Alla on hinnatud sisuliselt kõikvõimalikud tooted nagu riided, nutitelefonid, telerid, tervisetooted, kosmeetika, mööbel, tualettpaber, kodukeemia ja isegi autod.