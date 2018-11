Kohalike teede rahastamine kuivab kokku

Valga linnast välja viiv Võru tänav, mis läheb üle Valga-Võru maanteeks, on teeauke täis.

Järgmise aasta riigieelarve aruteludes Riigikogu majanduskomisjonis selgus, et kui 2016. aastal eraldati kohalikele teedele 59 miljonit eurot ja 2017. aastal 66 miljonit eurot, siis 2019. aasta eelarves on see summa kuivanud kõigest 51 miljoni euroni.