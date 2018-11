Air Baltic: kütuse hind paneb paljusid lennufirmasid sihtkohti üle vaatama

Air Balticu juht Martin Gauss ütles «Aktuaalsele kaamerale», et lennufirma lähtub sihtkohtade valikul üldisemast kontseptsioonist, sest kogu tegevus - nii uute lennukite hankimine kui ka kohad, kuhu ja millal lennata - on omavahel seoses.

«Näeme praegu Euroopa lennunduses suuri probleeme, sest kütuse hind on väga kõrge. See tähendab, et kõik ei saa lennata kõigisse sihtkohtadesse kasumlikult.»