Sildam: tselluloositehasega hakkas viltu vedama juba alguses

Valitsuskabinet otsustas neljapäeval lõpetada puidurafineerimistehase kavandamiseks algatatud riigi eriplaneeringu ülekaaluka avaliku huvi tõttu. Puidurafineerimistehase rajamist plaaninud Est-For Invest teatas seepeale, et lõpetab oma arendusprojekti, jäädes ootama teadus- ja faktipõhist valitsemiskultuuri, kirjutab ERR .

«Ma arvan, et kõige karmima ja kõige täpsema kriitika tegid puidutehase loomisega seotud ettevõtjad, kui nad teatasid, et külmutavad oma projekti, ja ütlesid, et nad jäävad ootama teadus- ja faktipõhist valitsemiskultuuri. Nii pole isegi vist Andrus Ansip, Jüri Ratase üks suuremaid kriitikuid, öelnud,» kommenteeris Sildam «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus.