Belgia ja Colombia on vihases friikartulisõjas

Belgia firmad seda aga eitavad ja reedel teatas riigi välisminister Didier Reynders, et palub Euroopa Komisjonil asjaga pöörduda Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO).

«Mul on olnud palju kohtumisi meie Colombia sõpradega, aga seni pole sellel mingit reaalset mõju olnud,» rääkis välisminister. «Me palume Komisjonil oma tööd teha ja minna WTO-sse ja alustada konsultatsioone.»

Belgia kartulitöötlemistööstus on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Kui 1990. aastal oli sektori toodanguks 500 000 tonni, siis möödunud aastaks oli riigi kartulitootjate ühingu Belgapom andmeil see kasvanud juba 4,6 miljoni tonnini. Enam kui 90 protsenti sellest toodangust on mõeldud ekspordiks, ja sellest kolmandik väljaspoole Euroopa Liitu.