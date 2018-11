Läti keskpanga president on kahtlusalune veel ühes kriminaaluurimises

KNAB ei avaldanud, mis süüteos Rimšēvičsit seekord kahtlustatakse ja kas see on seotud likvideerimisele läinud ABLV Bankiga. Asja keeldus kommenteerimast ka Rimšēvičsi advokaat Juris Grīnvalds.

Märtsis kajastas Läti Televisioon, et KNAB on alustanud ABLV Banki taotlusel kriminaaluurimist ning, et see uurimine võib olla seotud USA rahandusministeeriumi finantskuritegudevõrgustiku (FinCEN) süüdistustega, et pank on osaline rahvusvahelises rahapesus ja terrorismi rahastamises.