Soomere eriplaneeringu lõpetamisest: üks arenguvõimalus lasti lörri minna

Soomere kommenteeris ERR-i raadiouudistele, et kui kuskil on vaba raha, siis see otsib endale kohta, kus teenida ning Eesti metsaga tegelevas ärikeskkonnas tekkinud raha hakkab ilmselt tasapisi riigist välja liikuma. Ta tõdes, et uuringute tegemata jätmisega on Eesti visanud minema ühe võimaluse oma ressurssi väärindada, vahendab ERR-i uudisteportaal.