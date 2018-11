Video: kas tartlased ei olegi enam tselluloositehase vastu?

Vaidlused tselluloositehase ümber on saanud esialgse lõpu. Neljapäevasel kabinetinõupidamisel otsustas valitsus lõpetada Tartu- ja Viljandimaal puidurafineerimistehase rajamise eriplaneeringu.

Kui tselluloositehase vastu võidelnud tartlased on Postimehe tänavaküsitluse kohaselt saavutatud võidu üle enamjaolt rõõmsad, siis tallinlased nendega nõustuma ei kipu.

Nii leidis Tallinna tänavatel jalutanud Mait Mölder, et tegemist on suure veaga. «See on viga sellepärast, et iga tihumeetri pealt ümarpaberi puitu, mis veetakse välja, jääb saamata lisatulu sada eurot. Nüüd korrutage sada eurot miljonite tihumeetritega, korrutage see kümnete aastatega ja te saate miljardeid, kui mitte kümneid miljardeid eurosid, mis on jäänud Eesti riigil lisatulu saamata,» selgitas Mölder.

Ka Tartu noormees Johann Erik Kukk oleks tselluloositehases majanduslikku kasu näinud. «Tegelikult mina olin tselluloositehase pooldaja, sellepärast, et ma arvan, et nüüd see raha läheb lihtsalt kuskile mujale, mis muidu oleks võinud Tartu tulla ja töökohad,» sõnas Kukk.

Tartus elav Aarne Jääger on aga valitsuse otsusega rahul. «See on väga meeldiv. Seda hävitajat ei ole vaja, ta reostaks loodust ja metsakahjustusi tuleks palju rohkem. Lagunemised tekiksid suurte veostega. See ei ole meile sobilik üldse,» kommenteeris Jääger.

Tallinlasel Anne Ausil on aga kahju, et tehas tulemata jääb. «See on hädavajalik, et Eesti saab ise toota puitu,» sõnas Aus.