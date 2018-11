Eesti disainmajad võtavad sihikule maailma

«Mõisade ja losside puhul ei ole võimalik lisatube saada, sa ei saa ehitada lossi suuremaks, nii et on nõudlus lisamajutuse järgi ja tekib küsimus, et mis siis sobituks sinna vana ehitise vahetusse lähedusse. Mitmed arhitektid ja ka muinsuskaitse teinekord soovitab klaasi, meie maja oma peegeldustega justkui austab seda vana arhitektuuri. Ta on kõige isetum hoone ja vorm. Ta ei paista ise üldse silma, vaid sulandub,» toob Tiik esile.

Olemasolevaid tooteid katsub ÖÖD pidevalt täiendada. «Oleme teinud siia sisse nüüd ka sauna, arutleme ja töötame off-grid lahenduse peal. Lisaks on meil mõtteid teha suuremat ning veel väiksemat maja täiesti teistele kliendisegmentidele – jätkates mõistagi ka olemasoleva toote ja kliendisegmendiga,» ütleb TIik.

Eesti disaini üle kogu maailma

Lisaks sai ÖÖD hiljuti EAS-ilt toetust minemaks ehitusmessile Saksamaal. «Üks mõte, mis meil on sellele messile minekuga, läheb ka kokku disainiauhindadega, mis me saime. Kaasame alati erinevaid Eesti disainereid kui messile läheme. Oleme loonud ühe väikemaja vormi, aga see vorm on vaja sisustada nii seest kui ka väljast,» räägib Tiik.

Vaja on sisustada terrass, välimööbel ning tarvis on ka valgusteid. «See on tegelikult hästi hea võimalus, kaasamaks ka teisi Eesti disainereid. Ta on meie silmis ka omamoodi värav teistele Eesti disaineritele väljapoole liikumiseks,» ütleb ta. ÖÖD kasutabki enda majades sisuliselt ainult Eesti disaini, nii väljas kui ka sees.

Tulevikuplaanidest rääkides ütleb Tiik, et praegu on selge, et järgmisel aastal on majad püsti Austraalias Sydneys ja Tasmaanias ning Californias on allkirjastatud esimene leping, kuhu läheb neli maja. Lisaks on allkirjastatud hotelliprojektide lepingud Islandil ning Ghanas.

«Kaugemad plaanid - ütleme nii, et USA ja Austraalia on hästi huvitavad turud. Just eriti USA. Kuigi see on ka väga raske turg. Seal on tohutult karmid regulatsioonid. Me oleme nüüd loonud partnerluse kohaliku California inseneribürooga,» räägib ta. Mõnevõrra lihtsamaks teeb asja see, et Tiik ajab ettevõtmist koos venna Jaaguga, kes tegi umbes 15 aastat oma ehitusettevõtet Californias San Franciscos, tal on USA turul ka varasemast kontaktid olemas.