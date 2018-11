IMRF tunnustas Eesti vabatahtlike merepäästjate tegevust

Eesti Vabatahtliku Mere- ja Järvepääste juhatuse liige Tanel Matsi tegi konverentsil ettekande Eesti merepääste ajaloost ja hetkeseisust. Matsi ütles, et impulsi tänapäevase Eesti merepäästesüsteemi loomiseks andis MS Estonia katastroof, misjärel 1995. aastal moodustati ühendatud merevalvekeskus (JRCC Tallinn). Järgnenud ligi 25 aasta jooksul on Eesti riiklike ja vabatahtlike päästeorganisatsioonide koostöös välja arendatud tänapäevane merepäästevõrgustik, mis on võrdväärseks partneriks nii lähinaabrite kui kaugemate riikide merepäästjatele.

IMRF juhatuse liige Rebecca Jeffries ütles, et tal on hea meel näha Eesti merepäästjaid rahvusvahelise merepäästeorganisatsiooni liikmeskonna hulgas. Ta väljendas tunnustust, et taasiseseisvunud Eestis on suudetud vabatahtliku merepääste traditsioonid suhteliselt lühikese ajaga taastada ning liituda rahvusvahelise merepäästekogukonnaga.