SEB: Eesti ekspordivõimekust ohustab tööstussektori kasvav palgatase

Ka aasta kokkuvõttes on Nestori sõnul ekspordistatistikas vähe rõõmustavat. «Ühelt poolt räägib see statistika sellest, et Eesti peamiste kaubanduspartnerite nõudlus ei kasva enam ehk sama hoogsalt kui varem. Teisalt on aina suurem murekoht Eesti kaupade hinnapõhine konkurentsivõime,» lisas ta.