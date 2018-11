Luminor: oskustööjõu nappus paneb tööstureid üha enam tehnoloogiasse investeerima

«Kiire majanduskasvu tempo hoidmiseks tuleks senisest enam investeerida rahvusvahelisse konkurentsivõimesse – kõige suurema riski võtavad need, kelle strateegias ei ole investeeringuid ja arendustegevust,» kinnitas Kilvet Luminori pressiteates.

Juba mõnda aega on Eesti puhul tööstussektoris siseturu tellimused kasvanud ekspordist kiiremini, mis peegeldavad sisenõudluse hoogsamat arengut. Statistikaameti andmetel müüdi septembris välisturule 67 protsenti kogu töötleva tööstuse toodangust. Korrigeerimata andmetel suurenes toodangu müük võrreldes 2017. aasta septembriga koduturule viis protsenti, eksport jäi samale tasemele.

Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuhi Triin Ploompuu sõnul ettevõtete käibed kasvavad, üha rohkem arendatakse uudistooteid ja leitud on ka uusi eksporditurge. Ometi ei anna see põhjust rõõmustada. «Ettevõtete kasumi söövad ära palgaralli ja elektrienergia hind, mis pole teiste riikidega võrreldes konkurentsivõimeline,» ütles Ploompuu.

Kõige aktuaalsemaks probleemiks masina- ja metallitööstuses on tema sõnul oskustööjõu puudus, mille tulemusel kipuvad tarned hilinema ja sisse tuleb ka palju praaki. «Tööd tuleb teha muidugi mitmel suunal, muuhulgas sellega, et riigi raha eest siin hariduse saanud spetsialistidel oleks põhjust kaaluda ka Eestis töötamist. Aga mööda ei saa ka näiteks sellest, et tööstust puudutavad seadusemuudatused tuleks senisest enam vastavate erialaliitudega eelnevalt läbi arutada,» lisas liidu tegevjuht.