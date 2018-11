«Pank» 4. osa – aga mis toimus tegelikult

Sellise kära taustal polnud ka ime, et investeerimine ulatus massidesse. Paljud ostsid aktsiaid, paigutades nendesse kogu raha, paljud laenasid sõpradelt-sugulastelt säästud auto- või korteriostuks, kuid ostsid nende eest hoopis aktsiaid. Kõige popimad olidki pankade aktsiad, keda oli börsil nii palju, et Äripäev, kes toona arvutas mitte üksnes Äripäeva aktsiaindeksit, vaid ka pangandus- ja tööstussektori indekseid.

Ajalehed kirjutasid ärimeeste suurest edust nii autoostulainel, laenubuumist ja ettevõtete piiritagustest vallutustest – eriti Venemaal. Toonane hansapankur Rain Lõhmus arvutas juhatuse koosolekul, et juhul kui Hansapanga aktsia jätkab tõusmist samas tempos, on ta 12 aasta pärast rikkam kui Bill Gates.

Pankade jõukamatel klientidel oli võimalus laenata pankadelt aktsiate tagatisel, mida nimetatakse repolaenuks). Sisuliselt tähendas see, et aktsiate ostmiseks võeti laenu, mille tagatised olid needsamad väärtpaberid. Finantsajakirjanik Villu Zirnask võrdles seda parun Münchauseniga, kes iseennast juukseid pidi soost välja tiris.

Üheksakümnendatel aastatel ei joostud tormi mitte üksnes Eesti aktsiatele, vaid ka Venemaa väärtpaberitele. Venemaa aktsiad on olnud teiste arenevate turgude aktsiaturgudega võrreldes pea alati kolmandiku võrra odavamad, mida siinsed finantsspetsialistid on alati toonud põhjuseks, miks neisse investeerida või miks nad on neid ostnud oma hallatavatesse pensionifondidesse. Kui esialgu oli lihtinimesel Venemaa väärtpaberitesse investeerimine keeruline (see oli võimalik vaid suur- ja privaatpanganduse klientidel), siis peagi tekkisid ka Venemaa-suunalised investeerimisfondid.