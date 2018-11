Malta tankeri ja Norra sõjalaeva kokkupõrkes Bergeni lähedal sai viga 8 inimest

Seni teadmata asjaoludel rammis Malta lipu all sõitev tanker Sola TS täna hommikul kl 4 ajal Sture sadamas seisnud Norra sõjalaeva KNM Helge Ingstad. Vigastada sa 8 fregati pardal viibinud meeskonnaliiget, sõjalaev sai kokkupõrke tagajärjel nii tugeva lekke, et pumbad ei suutnud peatada laeva vajumist ning keskpäevaks oli laev osaliselt vee all. Fregati 127 meeskonnaliiget evakueeriti pardalt. Laevast hakkas lekkima ka kütust. Tõenäoliselt on tegemist helikopterikütusega, kuna 134-meetri pikkune fregatt tegutses ka helikopteriplatvormina.