MTA kahtlustab Raplamaa ettevõtteid ümbrikupalga maksmises

«Kuna seekord tuvastasime 11 töötajal vale kandeliigi «tasuta töötamine», siis tasub üle korrata, et ärisektoris on tasuta töötamine siiski väga erandlik. Üldjuhul ei ole mõeldav, et keegi teeks pikema perioodi vältel tööd tasu saamata,» rõhutas Lepassar.