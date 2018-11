Ringkonnakohus mõistis Kilgi AS-i Pere maksejõuetuse põhjustamises õigeks

Praeguses asjas süüdistati AS Pere (alates 20.09.2012 AS Lõuna Toiduainetetööstus) nõukogu liikmeid Kilki ja Raige äriühingu maksevõime olulise vähenemise põhjustamises ning Oolot sellele kaasaaitamises.

Süüdistus

Rein Kilki süüdistati selles, et koos teise AS Pere nõukogu liikme Kaie Raigiga ja juhatuse liikme Neeme Raigiga kinkisid põhjendamatult AS Pere vara Pere Pagar OÜ-le, põhjustades AS Pere maksejõuetuse.