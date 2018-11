United Motors ostab Peugeot' ja Hyundai edasimüüja

United Motorsi juhatuse liikme Kristo Karilaidi sõnul on United Motors juba mõnda aega otsinud uusi automarke oma portfelli. «Auto Forte on tugev Peugeot ja Hyundai edasimüüja, kes jagab United Motorsiga samu väärtuseid, pidadest tähtsaks kliendirahulolu ja professionaalset teenindust,» sõnas Karilaid.

«Usun, et United Motorsi näol on tegemist tugeva ja pikaajalise vaatega omanikuga, kelle soov on Auto Forte äritegevust kasvatada ja arendada. Järgmisel aastal on meie plaan laiendada Auto Forte Hyundai müügisalongi ja investeerida teeninduse sisseseadesse,» sõnas Toonekurg.