USA valimistulemused tõid aktsiaturule suure tõusu

Kuna kongress on nüüd lõhestunud vabariiklaste ja demokraatide vahel, kellest üks kontrollib senatit ja teine esindajatekoda, siis ei ole kuigi tõenäoline, et vastu võetakse suuremaid uusi seadusi. Investoritele see meeldib, sest neile tähendab see stabiilsust.