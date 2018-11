Eesti jagamismajandaja murrab Soomet ja üha suuremaid turge

Autolevi alustas sel nädalal Funderbeamis ühisrahastuskampaaniaga, milles tahab kaasata kuni veerand miljonit. «Eestis on autojagamine hoogsalt käima läinud. Soome turg, mis on märgatavalt suurem, on aga meie jaoks veel paljuski kasutamata potentsiaal. Otsustasime raha kaasata, et tegevust kiiremini välisturgudel laiendada,» räägib Autolevi juht Tauri Kärson.

Kui seni on firma stabiilselt kasvatanud tegevusmahte 24 kuni 128 protsenti aastas, siis järjest suuremates riikides aktiivselt tegutsedes suudab ettevõte veel rohkem, usub Kärson.

«Üle lahe on tehtud ka mitmeid uuringuid, mis on näidanud, et soomlased on suhtuvad jagamismajandusse positiivselt ning seda on näidanud ka sealne Airbnb populaarsus. Soome turg on ka juba oma mahult Eesti omast umbes neli korda suurem,» räägib ta.

Eestlased rendivad Autolevist juhi sõnul auto, sest hinna-kvaliteedi suhe on turupõhiselt paigas ja teenust on lihtne kasutada. «Soomlaste jaoks on vaat et isegi tugevam argument keskkonnasääst, mille autojagamine suudab tuua. Mida rohkem kasutame ja jagame olemasolevaid sõidukeid, seda vähem on saastet, liiklusummikuid ja pidevaid parkimisprobleeme.»

Lisaks riikidele, kus Autolevi juba tegutseb, on idufirmal plaanis järgneva nelja aasta jooksul ka laiendada oma tegevust Rootsi ja Leetu. «Rootsis ja Põhjalas tervikuna on jagamismajanduse teenused nagu sõidujagamine ja Airbnb populaarsed, samuti on seal aktiivne autojagajate kogukond, kes oleksid potentsiaalsed Autolevi teenuse kasutajad,» räägib Kärson.

Leedus on jällegi suur traditsiooniline autorenditurg, millele oleks võimalik alternatiivi pakkuda. «Rääkides autojagamise maailmatrendidest, siis turu suurimad tegijad USA-s on Turo, Euroopas üle miljoni kasutajaga Drivy ning veel Snappcar, mis tegutseb Hollandis, Rootsis ja Taanis,» tõi Autolevi juht esile ka tuleviku konkurendid.