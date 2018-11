India rikkaim inimene asutas Taavi Kotkaga Eestis ettevõtte

Väljaanne tugines Eesti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Viljar Lubi hiljutisele jutule, et Ambani tahab osa saada Eesti e-riigi teenustest. Lubi ei selgitanud, mida siinne tütarfirma täpsemalt tegema hakkab, kuna valitsus olevat üksnes vahendaja.

Ka Ambanile kuuluva konglomeraadi, India suurima ettevõtte Reliance Industries kõneisik ei öelnud, mis esirikkuri plaanid Eestis on. Küll on aga teada, et ta teeb koostööd endise riigiametniku, praeguse IT-ettevõtja ja munitsipaalpoliitiku Taavi Kotkaga.