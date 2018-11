Vastuoluline suurtehing ajas omal ajal tagajalgadele Kaja Kallase ja Sõnajalad

Samuti maksis Eesti Energia ettevõtte eest Postimehe andmetel konkurentidest mitu korda kõrgemat hinda. Selle taga on Kallase sõnul see, et riigifirma varade portfellis on ka jaotusvõrgu varad, mille risk on teatavasti 0 protsenti. Erafirmadel sellist luksust pole.