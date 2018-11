Läti alkoralli tõi kaasa ootamatu tulemuse

«Alkoholi müük on oluliselt langenud ja võiks ju öelda, et nüüd ka ostetakse vähem, aga tegelikult see nii ei ole,» rääkis konjunktuuri instituudi juht Marje Josing täna alkoholikonverentsil. Värsked andmed näitavad, et alkoholi käiakse nüüd aina enam ostmas piiri tagant. Kui 2016. aastal sõitis vaid seitse protsendi inimestest ekstra Läti alkoholi ostma, siis aastaga on üle piiri poodlejate arv pea kolmekordistunud. Läti õlleralli pole mõjutanud ainult Eesti poode, vaid ka salaalkoholi müüjad on sunnitud seetõttu oma hinnad üle vaatama.

«Salaturg on ennast korrigeerinud Läti hinna järgi ja viina hinnad on alla tulnud,» rääkis Josing. Josingu sõnul soovis riik hinnatõusu abil mõjutada tarbimist. «Aga tulemuseks on, et ostjad liikusid Lätti,» tõdes Josing. Tänu sellele muutus paljude jaoks alkohol aktsiistõusust hoolimata odavamaks. Ta on veendunud, et senise aktsiisipoliitikaga on raske edasi minna, sest ostujõu järgi hinnates on Eesti alkoholi hinnad juba euroliidu kõrgeimad. «Me juba oleme Euroopa Liidu rekordiomanikud ja kuskil tulevad piirid vastu ning aktsiise tõstes suuname tarbijad teistesse ostukohtadesse,» sõnas Josing.