Megatehing sai lõplikult rohelise tule: Eesti Energia ostab Nelja Energia

Kuna Läti ja Leedu konkurentsiametid olid oma loa juba ammu andnud, oodatigi veel Eesti poole nõusolekut. Nüüd see lõpuks tuli. See tähendab, et Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Green ostab 289 miljoni euroga norrakatele kuulunud Nelja Energia. Lisaks võetakse tehinguga üle Nelja Energia laenud summas 204 miljonit eurot.

Eesti Energia juht Hando Sutter ütles tehingut kommenteerides, et Nelja Energia ost sobitub hästi Eesti Energia strateegilise eesmärgiga kasvatada elektrienergia tootmist taastuvatest allikatest. Riikliku energiafirma siht on, et aastal 2022 toodaksid nad 40 protsenti elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest.

«Samal ajal on kõik Läänemere äärsed riigid kasvatamas taastuvatest allikatest toodetava elektrienergia osakaalu, oodata on mitmeid arendajatele suunatud vähempakkumisi ning meil on head eeldused uutest arendusprojektidest osa saada,» selgitas Sutter. «Loodame tulevikus kõigile huvilistele pakkuda võimalust selle ettevõtte kasvuloost ja edust osa saada läbi aktsiate avaliku pakkumise,» lisas Sutter. See tähendab, et plaan on peagi Tallinna börsile tulla.

Enefit Greeni juht Aavo Kärmase sõnul on Enefit Green kiiresti kasvav taastuvenergia ettevõte Läänemere piirkonnas. «Tehinguga meie areng ei piirdu ja kavatseme ka edaspidi taastuvatest allikatest elektrienergia tootmisse investeerida. Arvestades arendusportfellis olevaid projekte, on meil tõeliselt hea kasvupotentsiaal kõigis Balti riikides, aga ka teistes Läänemere äärsetes riikides, kus Eesti Energia tegutseb,» rääkis Kärmas.

Enefit Green ja Nelja Energia aktsionärid allkirjastasid Nelja Energia aktsiate ostu-müügi lepingu käesoleva aasta 29. mail, mil lepiti kokku aktsiate hind 289 miljonit eurot. Lisaks võtab Enefit Green tehinguga üle Nelja Energia laenud summas 204 miljonit eurot. Nelja Energia aktsiatest 77 protsenti kuulus Vardar Eurusele, mille omanikeks on 90 protsenti ulatuses Norra kohalikud omavalitsused ja 10 protsendi osas NEFCO. 23 protsenti Nelja Energia aktsiatest kuulus Eesti päritolu investoritele.

Läti konkurentsiamet andis tehingule heakskiidu käesoleva aasta juulis, Leedu konkurentsiameti kooskõlastus saabus augustis. Tehing viidi lõpuni 7. novembril pärast Eesti Konkurentsiameti heakskiidu saamist. Tehingu ettevalmistamisel ja läbiviimisel nõustasid ostjat Swedbank Corporate Finance, Ellex Raidla advokaadibüroo ning konsultatsioonifirmad PricewaterhouseCoopers ja ÅF.

Enefit Green on Eesti Energiale kuuluv taastuvenergia ettevõte, mis toodab elektrit ja soojust tuulest, veest, biomassist, päikesest ja segaolmejäätmetest. Nelja Energia omandamisega lisandub Enefit Greeni tootmisportfelli lisaks tuuleparkidele ka pelletitehas Lätis ning vähemusosalused Eestis asuvates biogaasijaamades ja tuulikute hooldusremondi ettevõttes.