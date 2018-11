Erameedia liidud: ERR peaks meelelahutusega tagasi tõmbama

«Me leiame, et tänasel päeval on Eesti Rahvusringhäälingu tegevuse korraldamises mitmeid puudujääke, mis seavad ohtu nii avalikkuse usalduse riigi raha kasutamise osas kui ka ausa konkurentsiolukorra Eesti meediamaastikul,» ütles Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) tegevdirektor Mart Raudsaar.

Raudsaar heitis rahvusringhäälingule ette, et uut tegevuste alustamisel ei ole nad arvestanud riigiabi reeglite ja protseduuridega. ELi riigiabi reeglite kohaselt saab uute teenustega (näiteks online-meedia) alustada vaid eelneva põhjaliku analüüsi ja avaliku konsultatsiooni järel, mille eesmärgiks on kindlustada uue teenuse vastavus riigiabi reeglitele.

Raudsaar kritiseeris, et uute tegevuste osas on ERR muuhulgas alustanud mittepõhjendatult e-kaubandusega, mida Euroopa Komisjoni selgesõnaliselt peab mittevastavaks ringhäälingu tegevuse nõuetele.

Samamoodi on liitude hinnangul ERRi murekohaks adekvaatse järelevalve ja kontrolli olemasolu, kuna puudub praegu püsiv ja stabiilne kontrollimehhanism. Riigikontroll on läbi viinud ainult ühe põhjaliku auditi ERRi tegevusest, mille aruandes on välja toodud, et rahvusringhäälingu rahastamises on tuntavaid puudujääke rahastamise läbipaistvuses ning pole täpselt teada, mida ERR eraldatava raha eest saab või ei saa pakkuda.