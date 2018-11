Peeter Koppel: õnneks on oktoober möödas

Tõusvad Ameerika Ühendriikide riigivõlakirjade tootlused, oodatust mõnevõrra nõrgem globaalne kasv ning mis seal salata – kohati liigne optimism just tehnoloogiasektori aktsiate suhtes – lõid konteksti, kus juba teist korda käesoleva aasta jooksul liikusid riskantsete varade hinnad järsult allapoole.

Õhku jäid sellega seoses rippuma ka mitmed küsimused. Esiteks, kas Ameerika Ühendriikides aset leidev baasintressimäära järk-järguline tõstmine on läinud juba liiga kaugele ning teiseks kuidas (globaalne) kasv kõrgemate intressimääradega (või kasvõi kallima dollariga) toime tuleb?

Võrreldes veebruaris toimunud langusega on pilt veidi teine. Ühendriikide suhteliselt tugev majanduskasv on tekitanud teatud ülekuumenemisohu tööturul, mis võib läbi palgasurve hakata toitma ka inflatsiooniootusi. Samas mujal maailmas on olukord mõnevõrra nõrgem ning turud on hakanud muretsema, kas Ühendriigid suudavad üksi mõnevõrra nõrgemas keskkonnas tugevana jätkata?

Mitte just suure üllatusena on nõrgimaks lüliks maailmapildis Euroopa. Peamiselt kohalikel põhjustel on aset leidnud majanduse kasvutempo aeglustumine, tarbimine on üllatuslikult taas vähenemas ning poliitilised probleemid on kujunenud laiema pildi oluliseks komponendiks.