Eesti investeerimisfond ostab Läti tanklaketi

Käesoleval aastal aktiivselt tegevust alustanud Kool on uus tulija kütuse jaemüügiturule Lätis. Alates ettevõtte loomisest on Kool erinevatelt ettevõtjatelt ning era- ja institutsionaalsetelt investoritelt kaasanud investeeringuteks üle 7,5 miljoni euro, teatas BaltCap.

«Me usume, et Koolil on väga head eeldused saada Läti kütuse jaemüügiturul oluliseks tegijaks, pakkudes suurtele välismaistele mängijatele tugevat kohalikku alternatiivi,» ütles BaltCap Growth Fundi partner Martins Jaunarajs.

«Meil on hea meel, et Baltikumi juhtiv investor on Kooli kontseptsiooni kõrgelt hinnanud ja otsustanud sellesse investeerida. See aitab meil ettevõtet edasi arendada ja 2019. aasta lõpuks avada mitu uut tanklat,» ütles Kooli juhatuse liige Sandijs Šteins.