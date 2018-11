Simson tahab Eesti lipu alla tuua 300 suurt kaubalaeva

Lisaks tõi minister välja, et merendussektorit hõlmav seaduseelnõude pakett kasvatab ka meremeeste sotsiaalkaitset. Eesti 1,3 miljonist elanikust on 10 000 tegevmeremehed, kellest ligikaudu pooled seilavad välisriigi lipu all ning neil puudub tihtipeale Eesti ravikindlustus. Ravikindlustuslepingu sõlmimisel on meremehel tulevikus võimalik saada kindlustuskaitse eelkõige meretöölepingute vaheliseks ajaks, ütles ta.