Riigikogu hakkab arutama seadustepaketti laevade Eesti lipu alla toomiseks

Esimesele lugemisele tuleva laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (722 SE) eesmärk on suurendada Eesti lipu all sõitvat laevastikku ja kasvatada kaldal asuvat laevandussektorit, teatas Riigikogu pressiteenistus.

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu juht Jüri Lember nende väidetega ei nõustunud ning tõdes eile seaduseelnõu kohta antud hinnangus, et paraku on eelnõus lähtutud printsiibist, et laevaomaniku maksusoodustused tulevad otseselt laevapere liikme sotsiaalkindlustuse arvelt. "Selline lähenemine on vastuvõetamatu," kirjutas Lember oma arvamuses.

Seaduseelnõu kriitikutega on ühinenud ka Eesti Laevajuhtide Liit. "Eelnõu eesmärgid on saavutatavad ainult juhul, kui üleliigsed piirangud vaadatakse üle ning eemaldatakse, sest vastasel juhul pole võimalik eelnõu eemärki täita ning Eesti residentidest meremehed jäävad ka edaspidi Eesti maksusüsteemist välja, samas kui kolmandate riikide meremehed sõidavad Eesti lipu all mitmeti soodsamatel tingimustel. Tunnustame senist riigipoolset initsiatiivi tuua kaubalaevad tagasi Eesti lipu alla ning plaani teenida merendussektori arendamisega tulu, kuid siinjuures leiame, et ära ei tohi unustada ca 6000 meremeest, kes sõidavad täna olude sunnil Eesti residentidena väliriigi lippude all," kirjutatakse Laevajuhtide Liidu arvamuses.