Neli luksusbrändi investor Mari tahvlil

Keskkooli majandustundidest tuleb meelde, et üldiselt kipub nõudlus hinna tõustes vähenema, aga sellel reeglil on üks erand: staatusesümbolid ja üliluksuslik kaup, mis läheb hinnatõusuga koos hoopis rohkem hinda. Ning eks ole sääraste kaupade ostjad ju enamasti väga rikkad inimesed, kellele pole ilmselt niikuinii eriti oluline, kas moekaim lips on paarsada eurot kallim või odavam.