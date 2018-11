Danske Bank peab erakorralise üldkoosoleku nõukogu välja vahetamiseks

Erakorralise üldkoosoleku eesmärk on kahe uue nõukogu liikme nimetamine. A.P. Møller Holding paneb kandidaatidena ette Taani tööstuskoja tegevjuhi Karsten Dybvadi ja A.P. Møller Holding A/S juhatuse liikme Jan Thorsgaard Nielseni.

«Mitmete oluliste aktsionäridega peetud kõneluste järel ning panga praegust olukorda arvesse võttes on nõukogu liikmed arutanud nõukogu tulevast koosseisu ning nõustub, et erakorralised ja laiaulatuslikud muudatused on vajalikud, et taastada kõikide panga huvipoolte usaldus,» teatas Danske börsile.