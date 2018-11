II pensionisamba suur remont on täies hoos

LHV asutaja ja pensionifondide juht Andres Viisemann ütles, et muudatusettepanekutes leidub küll vaieldavaid detaile, kuid üldiselt on see õige samm õiges suunas. «See on väga olulise mõjuga seadusemuudatus, mis muudab põhjalikult seda, kuidas ja kuhu pensionifondid tulevikus investeerivad,» lausus ta.

«Ma loodan, et antud muudatused – haldustasu järsk alandamine, kuid edukustasu lubamine – suunavad fondivalitsejaid investeerima oma investeerimismeeskondade arengusse, et saavutada pensionikogujatele kõrgemat tootlust,» jätkas Viisemann.

Swedbanki Investeerimisfondide juhatuse esimehe Kristjan Tamla lisas soona, et arvestades pensioniinvesteeringute pikaajalisust, on meil pensionifondide lubatav aktsiaosaluse määr olnud seni suhteliselt madal. «Kuni 2010. aastani oli see maksimaalselt 50 protsenti ning seejärel maksimaalselt 75 protsenti. Näiteks Rootsis on pensionifondidel lubatud aktsiatesse investeerida ka üle 100 protsendi,» tõi ta näite. «Ajalooliselt on fondide pikaajalises tootluses suurt rolli omanud aktsiainvesteeringute osakaal – aktsiaturud on üle pikema perioodi näidanud üldjuhul paremat tootlust kui muud finantsturud,» lisas ta.