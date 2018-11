Smartlynx peab maksma reisijatele 80 000 eurot hüvitisi

Lennuabi sõnul on vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele kõigil inimestel õigus kuni 600 eurosele hüvitisele, kui nende lend tühistatakse või see hilineb rohkem kui kolm tundi ning pole põhjustatud ettenägematust asjaolust.

Probleeme Smartlynx-i teenustega on Lennuabi sõnul meedias käsitletud korduvalt ning tarbijakaitsele on esitatud arvukalt kaebusi, kuid Annuse sõnul esineb reisijatel tõrkeid ka paljude teiste operaatoritega. «On ainult õiglane, et reisijad, kes peavad kannatama lennufirma süül hilinenud lennu tõttu, ootama tunde lennujaama pinkidel, saavad selle eest ka ausa ja kiire kompensatsiooni. See ongi Lennuabi missioon,» ütles Annus.