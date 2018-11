EAS otsib Eesti ettevõtetele ärisidemeid Hiinast

Messile ja ärifoorumile oodatakse osalema enam kui 100 riigi esindajaid nii ettevõtete kui ka ministrite tasemel. Eesti ettevõtetest osalevad AS Balsnack International Holding, EBM Grupp AS, Heimtal Spirits OÜ ja Saku Õlletehase AS, teatas EAS.

EASi ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane rääkis, et ettevõtjate jaoks on CIIE näol tegemist piirkonna ühe olulisema kohtumispaigaga. «Hiina turu potentsiaal on tohutu. Tõsi sealsetel turgudel edu saavutamine nõuab aega, ettevalmistust ja kannatlikkust. Tihti on vaja oma tooteid või teenuseid mugandada sealsetele nõudmistele ja õppida tundma kohalikku kultuuri ning üpriski palju ka kohapeal viibida,» ütles Rebane ja lisas, et mess on üks parimaid viise jalg ukse vahele saada.