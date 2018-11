Veski Mati kolib tootmise Lätti

«Otsuse viia Balti Veski tootmine üle Lätti tegime koos emaettevõttega AB Baltic Mill juba augustis ning sügise jooksul oleme samm-sammult tehast kolima asunud. Kindlasti rõhutan siinkohal üle, et see ei tähenda mingil juhul seda, et Balti Veski AS Eestis tegevuse lõpetab,» ütles Balti Veski juhatuse esimees Lauri Mõtsnik BNS-ile.

Mõtsniku sõnul seisab Leedu emafirma otsuse taga soov olla jätkuvalt efektiivne olukorras, kus ülemaailmsel viljaturul valitsevad pingelised ajad.

«Selleks, et täita Balti Veski AS ajaloolist eesmärki ja tagada meie tarbijatele jätkuvalt kvaliteetseimat toodet konkurentsivõimelise hinnaga, tuleb meie tootmine ümber korraldada. Protsesside konsolideerimine aitab luua võimaluse suuremaks kasvuks,» ütles Mõtsnik.

«Pakendamine ja tootmine on aja jooksul muutunud üha rohkem automatiseerituks ning varem või hiljem kaovad seetõttu osa töökohtadest üldse. Tänases turuolukorras juhtub see lihtsalt pigem varem. Seetõttu väheneb praeguse muudatuse tõttu Balti Veski AS töötaja arv kahe kuni nelja inimese võrra,» tõdes Eesti üksuse juht.

Balti Veski AS tootmine läheb kogu mahus üle Lätti ja Eesti kontorisse jääb tööle müügimeeskond, kes hakkab koordineerima kohalikku koostööd viljakasvatajate ja kaubandusettevõtetega. Samuti jääb siia tootearendus ning Eesti turu üle tehakse Mõtsniku kinnitusel otsuseid ikka Eestist.

«Koostööpartnerite ja tarbija jaoks muudatusi ei tule. Veski Mati kaubamärgi valikusse jäävad samuti alles üle 100 erineva teraviljatoote ja kõik tootegrupid, kuhu lisandub lähitulevikus tänu uutele investeeringutele veel mitmeid uudistooteid,» ütles Balti Veski juht.

«Tulevikku vaadates on ettevõtte eesmärk tugevdada koostööd kohalike viljakasvatajate ja teiste partneritega, et pakkuda endiselt parimat hinda ja paindlikke kokkuostutingimusi. Tootmine, nüüd küll juba Lätis, jätkub samas mahus ning Veski Mati bränd seisab tugevatel jalgadel oma laia tootevaliku ja tugevate kvaliteedinõuetega,» ütles Mõtsnik. «Balti Veski AS toetab igakülgselt oma lahkuvaid kolleege, et nad leiaksid tööjõuturul kiiresti uue väljakutse.»

Leedu AB Baltic Mill on teatanud kavatsusest investeerida Baltikumi 10 miljonit eurot tugevdamaks oma positsiooni turgudel ning üks oluline samm selleks on Eesti tootmise kolimine Riiga.

Samuti Leedu firmale kuuluva Rigas Dzirnavnieksi esindaja sõnul on Lätis alustatud tehase uuendamisega, et seal toota pakendatud herne- ja oatooteid. Samuti valmistatakse ette pastatoodete tootmist.