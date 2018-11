MyFitness avas Leedus 1,3 miljoniga esimese klubi

Leedu pealinna Vilniuse ühe suurema ärilinnaku vahetuses läheduses uksed avanud 1500-ruutmeerisesse klubisse investeeriti enam kui 1,3 miljonit eurot. MyFitnessi juhatuse esimehe Erkki Torni sõnul mängis just asukoht uuele turule sisenemisel märkimisväärset rolli.

«Nõudlus ja huvi treenimise ning tervislike eluviiside vastu on nii meil kui mujal selgelt tõusmas, aga järjest olulisemaks muutub ka asukoht ja kasutajakogemus,» selgitas Torn pressiteates ning lubas, et MyFitnessi spordisaalid saavad Leedus lähiaastatel lisa. «Järgnevatel aastatel avame siin veel mitu klubi.»

MyFitness avas Eestis oma esimese klubi 2008. aastal. Täna on spordiklubide ketil Eestis 19 ja Lätis 11 klubi, millest mitmetel on ka ujulad ja spa-alad. Kokku on klubidel üle 750 töötaja ning enam kui 55 000 liiget, kes külastavad erinevaid treeninguid, jõusaali ja personaaltreeninguid üle kolme miljoni korra aastas. MyFitness AS-i 2017. aasta konsolideeritud käive oli 18 miljonit eurot ja 2018. aasta käibeprognoos 24 miljonit eurot.