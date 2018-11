Ettevõttelt peteti välja ligi 80 000 eurot

Ainuüksi sel aastal registreeritud juhtumite põhjal on Eesti ettevõtted ja riigiasutused kergendanud häkkerite küsimise peale kukrut ligi poole miljoni euro võrra. Toimuval silma peal hoidva riigi küberturvalisuse üksuse CERT-EE juhi Tõnu Tammeri hinnangul on see aga vaid jäämäe veepealne osa ja tavaliselt sellistest juhtumitest teatama ei kiirustata.

Eesti firma õppetund on aga valus. «Arvan nüüd, et peamine õppetund on, et ei ole võimalik olla liiga skeptiline. Kahtluse korral tuleb otsida üles kõikide inimeste kontaktid, kellega sellest firmast varem on suheldud, ja kirjutada, helistada,» rääkis anonüümsust palunud ettevõtte juht Postimehele.