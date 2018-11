5 kuuga lisandus registrisse 769 väikelaeva

Mai lõpu seisuga oli Eesti maanteeameti sõidukite registris arvel 32 728 väikelaeva ja veesõidukit. Järgneva 5 kuuga lisandus registrisse 769 alust, novembri alguse seisuga oli Eestis kokku registris 33 497 väikelaeva. Kõige enam on Eestis mootorpaate (ligi 16 000) ja sõudepaate (üle 12 000). Nii purjekaid kui jette on 1 000 ringis.

Eestis on kohustus registreerida Maanteeametis kõik hobimeresõiduks kasutatavad väikelaevad kogupikkusega alates 2,5 m. Kui veesõidukit kasutatakse teenuse osutamiseks, reisijateveoks või kutselisel kalapüügil, tuleb need alla 12-meetriste töölaevadena registreerida eraldi ning neile kehtivad rangemad ohutus- ja varustusnõuded. Selliseid laevana registreeritud veesõidukeid on Eestis ligi 2,5 tuhat.